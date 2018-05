Nouveau record pour le Télévie qui récolte 12,1 millions d'euros lors de sa 30e édition

(Belga) La 30e édition de l'opération de solidarité organisée par RTL Belgium a permis de récolter un montant de 12,114 millions d'euros à l'arrêt du compteur dimanche à 01h00.

Le Télévie célébrait sa 30e édition cette année et a permis de récolter 12.114.560 euros de fonds destinés à la recherche pour la lutte contre la leucémie et le cancer chez l'enfant et chez l'adulte. Le parrain de l'opération 2018 était le chanteur français Patrick Bruel qui a accompagné les animateurs et les bénévoles pour soutenir les différentes initiatives du Télévie. Le compteur a été lancé vendredi soir à 19h00 pour être arrêté vers 01h00 du matin dimanche sur un nouveau record de dons. L'an dernier, l'opération Télévie avait permis de récolter plus de 11 millions d'euros grâce auxquels plus de 200 chercheurs et une centaine de projets ont été financés. De nombreux évènements ont été organisés au cours de la campagne de récolte de fonds ces dernières semaines, dont une vente aux enchères d'objets inédits et de disques d'or, un "Grand défi" Télévie (anciennement "Rallye Télévie") à Charleroi, ainsi que 34 représentations de la pièce de théâtre du Télévie figurant des personnalités de RTL. (Belga)