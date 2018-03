Nouveau spectacle du musée vivant du cheval : une ode à la "Nature"

Le musée vivant du cheval de Chantilly (Oise) présentera à partir du 1er avril son nouveau spectacle équestre "Nature", qui célèbre l'harmonie entre l'homme et l'animal au cours des quatre saisons, sous le majestueux dôme des Grandes écuries.

"Lorsque je monte à cheval en forêt, c'est une source de bonheur et d'énergie. Avec ce nouveau spectacle, j'ai voulu rendre hommage à la nature. Et ce sont nos chevaux qui nous ont inspirés dans cette valse des saisons, à l'éveil de nos sens", a dit vendredi à l'AFP Sophie Bienaimé, directrice artistique du musée.

Après les succès de Kavallisté et Métamorphoses, avec 49.000 entrées au total pour ce dernier spectacle en 2016 et 2017, la Compagnie équestre des grandes écuries du domaine de Chantilly a confié à nouveau à Benoît Sarocchi, Ghjuvan Petru Pieve et Jean-Lou Descamps les compositions musicales de cette nouvelle création qui se veut comme "un concert".

"On s'habitue aux murs, on s'habitue aux gens aussi. On s'habitue aux chevaux, mais surtout, les chevaux s'habituent à nous. Nous avons acquis des notions de spectacle équestre que nous n'avions pas au début. Lorsqu'une des cavalières nous dit : +ici je vais piaffer, ici je vais faire du pas espagnol+, maintenant nous savons quel rythme utiliser pour composer le morceau qui accompagnera son numéro", explique Benoit Sarocchi.

Dans "Nature", qui s'ouvre sur l'hiver avec un cheval en liberté dans la neige, l'acrobate-danseur Édouard Gameiro, qui a travaillé avec Frédéric Pignon, une référence du spectacle équestre et du travail des chevaux en liberté, a rejoint les artistes du musée.

"Édouard, est un danseur acrobate aérien qui met en valeur le dôme de 28 mètres de haut, orné de nombreuses sculptures d'animaux", estime Sophie Bienaimé.

Sur la piste, de nouveaux chevaux, en formation depuis deux et trois ans, présentent des numéros inédits, en liberté ou montés.

Dans ce spectacle onirique, les écuyères font danser leurs montures au pas espagnol, au piaffé, au passage (des allures relevées) : lusitanien, espagnol et arabo-frison. Un cheval de trait de la forêt noire, un poney welsh et des ânes comptent aussi parmi les équidés acteurs.