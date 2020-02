Nouveaux records pour l'épisode "exceptionnel" de douceur hivernale

De nouveaux records de chaleur ont été enregistrés lundi à l'occasion d'un épisode "exceptionnel" de douceur hivernale sur la France, notamment sur la moitié sud, mais qui devrait s'interrompre dès mardi, selon Météo-France.

A Biarritz-Anglet, sur la côte basque, on a enregistré à 14h30 26,4°C, un record pour une première quinzaine de février et "un niveau jamais vu avant un 25 février", a indiqué le prévisionniste Étienne Kapikian sur Twitter.

Dans le Var, à la mi-journée, les stations météo de Fréjus, avec 25,8°C, et de Hyères, avec 22,7°C, avaient battu leur record pour un mois de février.

Dans la nuit de dimanche - journée qui avait déjà vu tomber plusieurs records de chaleur - à lundi, "des records de température minimale élevée" ont aussi été enregistrés "dans les régions centrales ou près de la Méditerranée", selon Météo-France: 14,7°C à Clermont-Ferrand, "une valeur digne de l'été", 18°C à Calvi, 15,3 °C à Montpellier ou encore 12,5°C à Dijon.

"De nouveaux records de température battus à la hausse, la surface du globe qui se réchauffe... c'est ce que traverse l'Europe cet hiver. À terme, des conséquences alarmantes pour la biodiversité sont à craindre. Un seul mot d'ordre : #MobilisationGénérale", a lancé sur Twitter lundi après-midi le ministère de la Transition écologique en réaction à ces records en série.

Car si le phénomène est avant tout météorologique, il relève des mêmes tendances que les canicules d'été intensifiées par le réchauffement climatique.

La douceur est au départ causée par "des courants d'air ouest-sud-ouest qui nous ramènent de l'air tiède en provenance des Açores et de l'Atlantique subtropicale", expliquait dimanche à l'AFP François Jobard, prévisionniste à Météo-France. Mais, avec le réchauffement de la planète, "globalement on a des masses d'air plus chaudes qu'avant, donc à situation météorologique égale, on a tendance à battre plus de records de douceur que par le passé".

Le nord-est du pays a de son côté connu depuis 48 heures de fortes pluies, a précisé Météo France lundi, avec notamment sur certains points du massif des Vosges 100 à 150 litres d'eau au mètre carré, "l'équivalent de trois semaines de pluie à cette époque de l'année". Une vigilance orange "crue" a d'ailleurs été lancée sur cinq départements (Ardennes, Marne, Meuse, Moselle et Bas-Rhin).

La vague de douceur devrait s'arrêter mardi, avec un net refroidissement et des maximales de 9 à 14°C de la Bretagne aux Pyrénées et de 12 à 17°C sur le pourtour méditerranéen.

Cette "vague de douceur" est intervenue dans le contexte d'un hiver déjà particulièrement doux.

Ainsi, les mois de décembre et janvier réunis constituent le deuxième début d'hiver le plus chaud depuis au moins 1900, derrière le début d'hiver 2015-2016, selon Météo-France.

Sur ces deux mois, la température moyenne nationale s'est établie à 7,6 °C, "soit une anomalie positive de 2,3 degrés au-dessus de la moyenne climatologique sur cette période qui est de 5,3°C".