Où trouver de la fraîcheur en ville? Le "rouge-cloître", parc encore méconnu de Bruxelles, offre un air de campagne

Une nouvelle vague de chaleur touche notre pays: une fois de plus, les 30 degrés sont atteints quasiment partout, sauf à la mer. Objectif fraîcheur : où la trouver en ville?

Un petit air de campagne à Bruxelles avec ses chevaux, sa mare aux grenouilles et ses étangs. Ce matin, les pêcheurs en quête de fraîcheur s'en donnent à cœur joie. Au bord de la forêt de Soigne, le "rouge-cloître" est un petit paradis pour les citoyens en recherche de sérénité, et il est encore méconnu.

Classé réserve naturelle, le parc offre une faune et une flore exceptionnelles. Parfait pour se reposer à un endroit ombragé : "On essaie de passer la journée au bord de l'eau plutôt qu'à la maison devant sa télé, on est mieux ici", dit un habitant du quartier. Quelques heures au bord de l'eau ou à l'ombre des arbres centenaires.

Le "rouge-cloître" est aussi un lieu privilégié pour des ateliers de stage, et pour de longues balades estivales en famille. Son étang apporte une fraîcheur naturelle qui soulage par ces fortes chaleurs.

Plus généralement, passer sa journée à la forêt est toujours une bonne idée lorsqu'on est en quête de frais.