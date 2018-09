Ours dans les Pyrénées: Rugy se rendra jeudi à Pau

Le nouveau ministre de la Transition écologique, François de Rugy, se rendra jeudi à Pau où il évoquera le dossier sensible de l'introduction de deux ourses slovènes dans le massif pyrénéen, a confirmé mercredi le ministère.

Il doit rencontrer dans la matinée à la préfecture "les élus locaux et une délégation d’acteurs associatifs, de riverains, d’agriculteurs et d'éleveurs", avant une conférence de presse, selon un communiqué. Cette réunion est liée à la question controversée de la réintroduction d'ours, a-t-on précisé au ministère.

Selon un élu du département des Pyrénées-Atlantiques qui avait annoncé cette visite mercredi matin à l'AFP, confirmant des informations de la presse locale, le ministre devrait également dans l'après-midi visiter une estive (pâturage de montagne d'été pour les troupeaux).

Le projet d'introduction de deux ourses slovènes dans l'est des Pyrénées cet automne, lancé au printemps dernier par Nicolas Hulot, est l'un des dossiers délicats dont hérite son successeur.

Le "plan ours", publié en mai, s'est heurté à l'opposition de nombreux élus locaux et des bergers qui craignent pour leurs troupeaux.

Une partie d'entre eux ont d'ailleurs immédiatement annoncé un rassemblement jeudi matin dans un petit village, à Asasp-Arros. "Par tous les moyens, nous refuserons la réintroduction des ours de notre territoire où ils n'ont plus leur place, pas plus que dans n'importe quel département français", ont-ils annoncé dans un communiqué.

"Et s'il faut des armes et des fusils pour que notre message résonne aux oreilles de François de Rugy et jusqu'en Slovénie, ils seront sortis !", ont-ils ajouté.

"Nous serons armés avec des fusils. Ce n'est pas une manifestation, car ça ne sert à rien de manifester, ni de dialoguer", a lancé à l'AFP Olivier Maurin, porte-parole des éleveurs transhumants des Pyrénées-Atlantiques.

A la fin du mois dernier, malgré le départ de Nicolas Hulot, quelque 200 personnes, dont de nombreux élus, avaient défilé à Etsaut (Pyrénées-Atlantiques) pour dire leur refus de l'introduction d'ours dans le Béarn, une manifestation avec hurlements, insultes, jets de carcasses et de sang de brebis sur la chaussée.

Parmi les manifestants, figurait le député Jean Lassalle, qui cette fois-ci, ne se rendra pas à la rencontre organisée autour du ministre.

"Je ne peux pas me libérer ce jour-là et même si j'avais pu me libérer, je n'y serais pas allé. Il y a un minimum de savoir-vivre. C'est un manque de respect de m'avertir la veille", a-t-il dit à l'AFP. "C'est un dossier qui finira mal. L'exaspération est à son comble".

Fin 2012, l'Union européenne avait mis en demeure la France pour avoir manqué à ses obligations de protection des ours.