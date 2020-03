Oxmo Puccino cède les droits d'un titre à La Maison des femmes de Saint-Denis

Oxmo Puccino, figure du rap, cède les droits de sa chanson "Tendrement" à La Maison des femmes de Saint-Denis, pour soutenir et faire connaître les actions de ce lieu d'aide aux femmes vulnérables ou victimes de violences.

Ce titre inédit est accompagné d'un très beau clip tourné à la Monnaie de Paris qui sera mis en ligne dimanche 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes, et que l'AFP a pu visionner.

On y entend le rappeur chanter "Des milliers d'années de chemin de croix/Si difficile qu'on fête vos droits", "Avoir ce qu'on veut n'est pas facile/Tu prends le pouvoir mais reste fragile".

Oxmo Puccino apparaît au début et à la fin de cette vidéo dédiée à "nos femmes, nos filles et nos mères", comme il le scande, et qui laisse la vedette à des danseurs et danseuses. La réalisatrice Anissa Bonnefont, comme les danseurs et l'équipe technique, ont travaillé bénévolement sur ce projet.

"La violence en général me touche et celle faite aux femmes tout particulièrement", explique Oxmo Puccino à l'AFP. Dans son brillant dernier album "La nuit du réveil", sorti en septembre, le rappeur évoquait déjà les violences conjugales dans "Trop d'amour": "Il criait l'aimer/Les bleus n'ont pas convaincu/Tout le monde le savait/Alors tout le monde s'est tu".

"J'ai découvert récemment l'existence de La Maison des femmes, dont le travail devrait être beaucoup plus connu", poursuit-il.

La Maison des femmes a été créé en 2016 à Saint-Denis par le Dr Ghada Hatem-Gantzer, dans l'enceinte de l'hôpital Delafontaine, avec une approche très particulière.

Chaque jour, des dizaines de femmes victimes de violences de toute nature (excision, violences sexuelles ou psychologiques...) ou en situation vulnérable, dont des personnes en très grande précarité, y sont prises en charge par des équipes médico-psycho-sociales.

La sortie du clip d'Oxmo Puccino coïncidera avec une campagne de levée de fonds pour La Maison des femmes.