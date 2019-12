Pacte vert européen - Tous les Etats doivent respecter les objectifs de Paris, prévient Frans Timmermans

(Belga) Tous les Etats membres de l'Union européenne ont signé les accords de Paris sur le climat et doivent élaborer un plan national afin de mettre en oeuvres ses objectifs. "Cela est valable aussi pour la Belgique et la Flandre", a déclaré mercredi le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans à propos du plan climat de la Région flamande.

Le gouvernement flamand a présenté lundi matin un plan climat qui prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 32,6% à l'horizon 2030. Mercredi, la Commission européenne a fait savoir que, dans le cadre de son Pacte vert (Green Deal), l'objectif global européen s'élevait à une réduction de 50 à 55%. "J'ai rencontré la ministre (flamande de l'Environnement Zuhal) Demir (N-VA) à Madrid hier. Elle m'a fait part avec beaucoup de fierté des objectifs flamands. Ensuite, je lui ai répondu que nous allions proposer l'année prochaine une réduction entre 50 et 55%. Elle m'a regardé et m'a répondu 'ah', a confié M. Timmermans lors d'une conférence de presse. Le Commissaire européen chargé du Pacte vert a souligné que des objectifs d'émissions plus ambitieux étaient nécessaires pour se conformer à l'accord de Paris. "Tous les États membres ont approuvé ces objectifs et tous les États membres ont approuvé la réalisation de plans nationaux qui feront de Paris une réalité. Cela vaut également pour la Belgique et la Flandre." (Belga)