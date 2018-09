Paquet neutre: les libraires déplorent une politique de santé "inefficace"

(Belga) Les libraires tant au nord qu'au sud du pays déplorent vendredi soir la décision du gouvernement d'implémenter le paquet neutre. Rassemblés dans les organisations professionnelles Prodipresse et Perstablo, ils affirment que "hormis son côté emblématique", la mesure "ne changera en rien le comportement des fumeurs". Par contre, elle risque de "tuer les derniers commerces de proximité".

Pour les deux organisations, cette annonce n'est rien de plus que la poudre aux yeux. Comme les fabricants de cigarettes réunis au sein de Cimabel, ils affirment que "les études menées en France sont loin d'être concluantes sur l'efficacité du paquet neutre dans la prévalence du tabagisme", et ajoutent que "la ministre de la Santé s'appuie sur des éléments d'enquête dont on ne connait pas les sources, avec de nombreuses incohérences au niveau des dates et des informations partielles". Mais ce qui fâche plus sérieusement les libraires, c'est de ne pas avoir été concertés. Pour les associations, c'est certain, tous les libraires se verront fortement impactés avec un minimum de trente minutes à une heure de travail "en plus des douze habituelles par jour". "Le gouvernement a-t-il prévu un vrai plan de santé globale et des mesures compensatoires pour les libraires/presse belges ou désire-t-il que nous fermions encore plus rapidement nos commerce?", s'interrogent les présidents de Prodipresse et Perstablo, Xavier Deville et Yannick Gyssens. La date d'entrée en vigueur de la mesure annoncée vendredi par Maggie De Block n'est pas encore précisée. La ministre dit vouloir aller le plus vite possible. Les administrateurs vont envoyer l'arrêté royal qui définit les principes de la mesure à la Commission européenne avant de le soumettre au Conseil d'Etat. En instaurant le paquet neutre, la Belgique se met dans le sillage de la France, du Royaume-Uni, de la Norvège et de l'Irlande. Le paquet neutre suit d'autres mesures prises durant la législature, dont un renforcement du service de Contrôle Tabac et Alcool, un meilleur remboursement des médicaments de sevrage, l'augmentation des accises sur le tabac et l'élaboration d'un cadre légal pour la cigarette électronique. Le parlement se penche de son côté sur une interdiction de fumer dans une voiture.