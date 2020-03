Pas d'annulation en vue pour le jogging La Liégeoise à cause du virus

(Belga) Deux mille femmes sont attendues le dimanche 8 mars, à Liège, à la 10e édition du jogging organisé en faveur de la lutte contre les cancers chez la femme, appelé La Liégeoise, a indiqué mardi Robert Bosmans, organisateur des Woman Race.

"Deux mille personnes, est le nombre maximum de participants que l'on peut accueillir sur un tel parcours en terme de sécurité et de bien-être. Cependant, cette année, nous accepterons jusqu'à 2.020 participantes à l'occasion de notre 10e anniversaire. Nous les atteindrons très certainement sachant que nous dénombrons à ce jour 1.800 préinscriptions", souligne Robert Bosmans. Il s'agit d'une manifestation qui va attirer du monde, mais il n'est pas envisagé de l'annuler en raison du coronavirus, sachant qu'elle se déroulera en plein air sans risque de promiscuité. "Nous nous calquons sur les décisions prises au niveau fédéral et des entités fédérées. Au niveau de la Ville, un petit comité a été constitué et il se réunit chaque jour pour faire le point sur l'évolution de la situation", a précisé Willy Demeyer, bourgmestre de Liège. "Nous avons repris et fait circuler les mesures de précaution qui avaient déjà été diffusées il y a 10 ans pour la grippe H1N1. Si on applique ce que les autorités recommandent, on se met à l'abri de beaucoup de choses", a-t-il ajouté. Le 8 mars, en cette journée des droits de la femme, les participantes s'élanceront depuis l'esplanade des Guillemins pour une distance de 3, 6, 9 ou 12 km. À nouveau, le montant des inscriptions sera versé à la fondation Léon Fredericq, fondation hospitalo-universitaire liégeoise qui soutient la recherche médicale et biomédicale à Liège.