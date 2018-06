Pas de poneys sur la foire d'octobre à Liège

(Belga) Le collège communal de la ville de Liège a décidé de ne pas accepter de manège à poneys sur la foire d'octobre dès cette édition 2018, a indiqué lundi Maggy Yerna, échevine du Développement économique de la ville de Liège, en réponse à l'interpellation de la conseillère communale PS Corinne Wégimont, qui a relayé au conseil communal les dispositions envisagées par le gouvernement wallon en matière de bien-être animal.

En avril dernier, le gouvernement wallon a adopté en première lecture le Code wallon du bien-être animal. Celui-ci prévoit notamment l'interdiction définitive des manèges à poneys à partir du 1er janvier 2023. La conseillère a ainsi souligné que certaines communes ont d'ores et déjà décidé, avant la date fixée, de ne plus accepter ce type de manège sur les fêtes foraines qui s'établissent sur leurs territoires. Aussi, elle souhaitait connaître la position de la Ville en vue de la prochaine foire d'octobre. L'échevine a rappelé que deux manèges à poneys s'installaient sur la foire de Liège depuis des décennies. "Le contrat de l'un d'eux s'est terminé en 2016", a-t-elle précisé. "Le collège a décidé, quand il fut question de valider le plan de foire le 8 juin dernier, de ne plus accepter de manège à poneys". Le dernier manège à poneys ne sera donc pas présent sur la foire en octobre prochain. Il sera remplacé par une activité de snack. (Belga)