Pas de rentrée pour Manuel Neuer ce week-end

(Belga) L'ailier néerlandais du Bayern Munich Arjen Robben, 34 ans, forfait mardi pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions de football au Real Madrid (2-2), ne sera pas non plus disponible ce week-end. Il n'effectuera donc pas le déplacement de ce samedi (15h30) à Cologne, déjà relégué, mais malgré tout tenu en haute estime par l'entraîneur Jupp Heynckes. Ce dernier a par ailleurs annoncé que le gardien Manuel Neuer, 32 ans, dont tout le monde, à commencer par le sélectionneur Joachim Löw, attend le grand retour, ne figure pas dans la sélection pour cette 33e et avant-dernière journée de Bundesliga.

"Il avait été convenu qu'on ne l'emmènerait pas à Madrid pour s'entraîner ici dans la salle de sport", a expliqué l'entraîneur du Bayern. "Aujourd'hui (vendredi, ndlr) il a poussé un peu plus son entraînement de gardien, afin d'effectuer un nouveau pas vers une éventuelle future titularisation la semaine prochaine contre Stuttgart. "Mais la prudence s'impose. Une quatrième blessure au même endroit (une fracture du troisieme métatarsien, ndlr) est à éviter à tout prix", a-t-il prévenu. "Manuel a cependant encore toujours l'ambition de participer au Mondial. Il est d'ailleurs déjà au top, physiquement..." Le temps presse pour le capitaine de la mannschaft, dont le dernier match en équipe nationale remonte au 11 octobre 2016 (2-0 contre l'Irlande du Nord). Mais Löw, qui annoncera sa liste le 15 mai, a toujours l'intention de le faire jouer contre l'Autriche en amical le 2 juin à Klagenfurt. Un stage en Autriche est prévu du 23 mai au 7 juin. L'Allemagne est tombée dans le groupe F et jouera contre le Mexique (le 17 juin à Moscou), la Suède et la Corée du Sud en Russie. Déjà champion d'Allemagne, le Bayern Munich pourrait ajouter la Coupe à son palmarès 2018 en battant l'Eintracht Francfort en finale, le 19 mai au Stade Olympique de Berlin. Le dernier match de Jupp Heynckes sur un banc de touche comme entraîneur. "Vivre encore intensément de tels événements à mon âge (72 ans, ndlr), c'est vraiment inespéré", avoue-t-il. (Belga)