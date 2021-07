Pascal photographie cette libellule déprimée dans sa véranda: "L'accouplement se déroule en vol et dure moins de 30 secondes"

Pascal était dans sa véranda lorsqu'il a aperçu sur son plaid gris, un curieux insecte. Il l'a pris en photo et a déclenché le bouton orange Alertez-nous pour partager sa trouvaille et nous demander exactement de quel insecte il s'agissait. "On dirait une sorte de libellule", nous décrit-il.

Pascal a raison. Selon Vincent Louwette, guide nature de Natagora, cet insecte est une libellule déprimée (en latin "Libellula depressa"). Le site internet de Natagora nous apprend que c'est l'une des libellules les plus communes sur le territoire européen. Elle est en effet très largement répandue et colonise "les points d'eau, tels que les mares, abreuvoirs d'animaux, les flaques, et les ornières".

C'est en l'occurrence, ici, une petite femelle qui est venue rendre visite à notre lecteur, Pascal. "Les mâles son reconnaissables, eux, grâce à leur corps bleu. Sachez également, que les mâles de cette espèce sont très territoriaux. En face d'un autre mâle, ils n'hésitent pas à se faire face pour déterminer qui est le vrai maître des lieux", nous renseigne Natagora.

Pour la petite anecdote, sachez que "l'accouplement de cette espèce se déroule en vol et dure moins de 30 secondes", comme nous l'explique le site français de l'inventaire du patrimoine naturel.