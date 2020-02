Pays-Bas: forte hausse des demandes dans l'unique clinique d'euthanasie

L'unique clinique néerlandaise spécialisée dans l'euthanasie aux Pays-Bas, premier pays à avoir légalisé cette pratique, a annoncé vendredi avoir enregistré l'an dernier plus de 3.000 demandes, en haETIENNE ANSOTTE

L'unique clinique néerlandaise spécialisée dans l'euthanasie aux Pays-Bas, premier pays à avoir légalisé cette pratique, a annoncé vendredi avoir enregistré l'an dernier plus de 3.000 demandes, en hausse de 22% par rapport à l'année précédente.

Le Centre d'expertise en euthanasie, situé à La Haye, indique dans un communiqué avoir reçu l'an dernier 3.122 demandes, au plus haut depuis sa création en 2012 et "beaucoup plus que prévu". Environ 900 de ces demandes ont été acceptées.

Le Centre assiste les médecins dans les processus d'euthanasie de leurs patients et accueille ceux dont le médecin traitant ne souhaite pas accéder à leur demande de les aider à mourir.

"Chaque jour ouvrable, 13 personnes viennent nous voir et disent: +Aidez-moi, je ne peux pas continuer comme ça+", selon le directeur de l'établissement, Steven Pleiter, cité dans le communiqué.

Le nombre de demandes, resté stable en 2017 et 2018, a enregistré une forte augmentation l'an dernier, ajoute-t-il.

Le vieillissement de la population explique en partie cette évolution, selon la clinique, qui relève également que la pratique de l'euthanasie n'est plus un sujet tabou et commence à se démocratiser.

Une action en justice inédite contre une médecin pour l'euthanasie en 2016 d'une patiente atteinte d'Alzheimer, finalement acquittée de toute charge en 2019, a par ailleurs pu "effrayer les médecins ayant des demandes similaires qui ont ensuite référé leurs patients à notre clinique", a expliqué auprès de l'AFP la porte-parole de l'établissement, Elke Swart.

La clinique doit s'adapter à cette évolution et a indiqué offrir des postes "pour des médecins, des psychiatres et du personnel infirmier".

Selon les derniers chiffres officiels disponibles publiés par le ministère de la Santé, 6.126 personnes ont eu recours à l'euthanasie aux Pays-Bas en 2018, dont 12% ont été pris en charge par la clinique. La majorité des cas concernait des personnes atteintes d'un cancer.

Les Pays-Bas, suivis par la Belgique, ont été les premiers au monde à légaliser l'euthanasie en 2002.

La loi néerlandaise autorise sous strictes conditions toute personne âgée de plus de 12 ans à demander l'euthanasie. Les enfants doivent demander jusqu'à l'âge de 16 ans la permission de leurs parents ou responsables légaux et ceux-ci doivent être impliqués dans le processus pour les enfants jusqu'à 18 ans.

Au moins deux médecins doivent certifier qu'il n'y a pas d'autre solution raisonnable pour le patient et que sa souffrance est insupportable et sans aucun espoir d'amélioration.