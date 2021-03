Pharmaciens, infirmiers et sages-femmes autorisés à vacciner contre le Covid

Les pharmaciens, et les sages-femmes sont désormais autorisés à prescrire et injecter les vaccins contre le Covid-19, de même que les infirmiers qui peuvent à présent vacciner sans qu'un médecin soitFred TANNEAU

Les pharmaciens, et les sages-femmes sont désormais autorisés à prescrire et injecter les vaccins contre le Covid-19, de même que les infirmiers qui peuvent à présent vacciner sans qu'un médecin soit systématiquement présent, selon un décret paru vendredi au Journal officiel.

La vaccination reste réservée en priorité aux personnes de plus de 75 ans, de plus de 50 ans souffrant de comorbidités et aux adultes à très haut risque, mais le décret prévoit que les pharmaciens peuvent "prescrire les vaccins (..) à toute personne", sauf à celles "présentant un trouble de l'hémostase" et aux femmes enceintes.

Ces dernières doivent passer par les sages-femmes, qui pourront également prescrire un vaccin à "l'entourage" des parturientes et du nouveau-né.

Ces professionnels de santé peuvent aussi "administrer les vaccins (...) à toute personne", sauf à celles "ayant des antécédents de réaction anaphylactique", soit à "un des composants de ces vaccins", soit "lors de la première injection".

Une condition reprise à l'identique pour les infirmiers, qui peuvent utiliser sans supervision les vaccins à vecteur viral comme celui d'AstraZeneca, mais doivent s'assurer "qu'un médecin puisse intervenir à tout moment" pour ceux à ARN messager comme ceux de Pfizer ou Moderna.

Le décret ne précise pas la date d'entrée en vigueur de ces mesures, qui sont donc applicables en théorie dès samedi.

"Les pharmaciens et les sages-femmes peuvent vacciner depuis aujourd'hui (...) avec les vaccins AstraZeneca, qui sont disponibles", a néanmoins affirmé le ministre de la Santé, Olivier Véran, vendredi sur RMC et BFMTV.

Jeudi soir, le Premier ministre, Jean Castex, avait annoncé que la vaccination en pharmacie débutera "à compter de la semaine du 15 mars" pour "les personnes ayant plus de 50 ans et présentant une comorbidité".