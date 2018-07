Philippe Gilbert a quitté l'hôpital d'Herentals vendredi et espère recourir cette saison

(Belga) Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), 36 ans, hospitalisé à Herentals depuis mercredi suite à sa lourde chute mardi dans la descente du Col du Portet d'Aspet, alors qu'il était en tête de la 16e étape du Tour de France, a pu rentrer chez lui vendredi, a annoncé son équipe.

L'ancien champion du monde qui souffre d'une fracture de la rotule gauche ne remontera toutefois pas sur un vélo avant un mois. "Mais il espère bien recourir cette saison", précise le communiqué publié samedi par Quick-Step Floors. Gilbert remercie chaudement tous ceux qui l'ont soutenu, et en particulier ses "fantastiques supporters". "Quand tu gagnes et que tu surfes sur la vague du succès, tu ne réalises pas à quel point tes fans sont nombreux. Après cette chute effrayante la tête la première dans ce ravin, j'ai reçu des messages réconfortants d'Europe, du Japon et des Etats-Unis. Je suis vraiment très reconnaissant envers tous ces gens. Cela me donne de la motivation pour me battre et pour je l'espère, revenir avant la fin de la saison". (Belga)