Philippe Lamberts apparaît dans un fichage Monsanto des opposants au glyphosate

(Belga) Le nom du chef de groupe des Verts/ALE au Parlement européen, l'eurodéputé belge Philippe Lamberts, apparaît dans un listing de quelque 200 personnalités que le groupe américain Monsanto aurait secrètement fichées en France en fonction de leur positionnement sur les pesticides, notamment le glyphosate.

L'eurodéputé belge en a été averti par le quotidien Le Monde qui, avec la chaîne France 2, révèle l'existence de ce fichage, a appris vendredi Belga auprès de l'intéressé. "Je vais consulter un avocat pour évaluer l'attitude à adopter, en fonction de la législation en Belgique", a commenté M. Lamberts, dans une première réaction. Identifié dans le fichier parmi les plus opposés aux pesticides, la tête de liste Ecolo à l'élection au Parlement européen y voit ironiquement "plutôt un honneur". Contacté dans la foulée, "Le Monde" a indiqué à Belga qu'aucun autre Belge ne figurait sur cette liste, où M. Lamberts semble avoir été estampillé français par erreur, sans doute en raison de sa forte présence médiatique dans le débat sur les pesticides outre-Quiévrain. La liste de 200 noms pourrait en réalité n'être que le volet français d'un listing plus large de journalistes, politiques et scientifiques intervenant dans ce débat, estime le journaliste du Monde Stéphane Foucart, lui aussi fiché. Ce dernier a déjà porté plainte contre X auprès du parquet de Paris, notamment pour "mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel illicite". (Belga)