Pink Ribbon appelle les Belges à marcher pour lutter contre le cancer du sein

(Belga) L'association Pink Ribbon organise en mai, en collaboration avec P&V Assurances, une "marche rose" afin de lutter contre le cancer du sein, annonce-t-elle mercredi. L'idée: inciter les Belges à marcher 30 minutes supplémentaires par jour, du 1er au 31 mai, avec comme objectif de parcourir au total cinq fois la circonférence de la Terre.

"Un mode de vie sain, et notamment une activité physique suffisante, permettrait d'éviter un cancer sur trois", souligne Pink Ribbon. Chaque jour, 26 femmes en Belgique apprennent qu'elles souffrent d'un cancer du sein. Descendre plus tôt du bus, emprunter les escaliers ou encore aller voir son collègue dans son bureau plutôt que lui envoyer un e-mail... les moyens ne manquent pas pour bouger davantage. "Ce petit effort d'une demi-heure ne chamboulera pas votre journée, mais fera faire un grand pas à votre santé", lance, dans un communiqué, Brigitte Boonen, directrice exécutive de Pink Ribbon. Pour participer, les marcheurs devront s'inscrire sur lamarcherose.be et pourront ensuite enregistrer leur nombre de pas (manuellement ou automatiquement) sur une plateforme en ligne. L'inscription, ouverte aux particuliers et aux entreprises, coûte cinq euros. (Belga)