Piscines et salles de sport rouvriront le 2 juin en "zone verte"

Les piscines, salles de sports et gymnases, fermés depuis le début du confinement, vont rouvrir dès le 2 juin en zone verte, et le 22 juin dans les zones orange, a annoncé jeudi le premier ministre Édouard Philippe.

"Je sais que c'était une décision attendue par beaucoup à l'approche de l'été", a commenté la premier ministre après avoir annoncé ces réouvertures. En dehors de l'Ile-de-France, de la Guyane et de Mayotte, des territoires classés orange, les sportifs vont donc pouvoir regoûter à leur activité dans des lieux clos, que ce soit la musculation ou la natation.

Cette ré-ouverture des salles de fitness, de squash, ou encore des piscines, représente une "annonce bienvenue" pour les entreprises du secteur, "durement touchées par la crise", a réagi l'Union Sport et Cycle, qui estime à près de 30% les entreprises du secteur en risque de "défaillance économique" depuis le début de la crise.

Les conditions d'accueil seront en revanche assez strictes, avec réservations obligatoires, temps maximum autorisé et mesures d'hygiène drastiques.

Les sports collectifs restent en revanche interdits jusqu'au 22 juin, mais les sportifs professionnels vont pouvoir reprendre l'entraînement le 2 juin "avec un protocole médical strict", a indiqué M. Philippe.

En clair, les joueurs pros de foot et de rugby notamment, deux sports de contacts, ne vont pas pouvoir reprendre les entraînement collectifs le 2 juin, et vont devoir continuer à s'entraîner "en respectant la distanciation sociale", a-t-on précisé au ministère des sports. Idem pour le handball et le basket.

- Sports collectifs interdits -

Le Premier ministre a par ailleurs écarté l'hypothèse d'une reprise des championnats de sports professionnels. "Je ne crois pas que le moment soit venu (pour reprendre la saison), j'espère qu'il viendra bientôt, et que le début de la saison prochaine pourra s'effectuer dans des conditions normales", a indiqué le chef du gouvernement, en présentant la deuxième étape du plan de déconfinement.

"Les sports collectifs et notamment les sports de contacts resteront également interdits parce qu'ils ne permettent pas par nature de respecter la distanciation physique", a expliqué le Premier ministre.

Les sports comme la boxe, la lutte ou le judo vont devoir donc encore patienter avant de pouvoir reprendre dans des conditions normales.

Concernant les sports collectifs et les sports de combat, les sportifs vont pouvoir se faire tester à partir du 2 juin, "à charge des instances sportives ou des employeurs", a-t-on précisé au ministère des sports.