Plastique: la France lancera un "bonus-malus" en 2019

Le gouvernement français entend mettre en place à partir de 2019 un système de "bonus-malus" pour généraliser le recyclage du plastique, donc passer par le portefeuille des consommateurs, en pleine vague mondiale de réglementation du secteur.

"Demain, quand il y aura le choix entre deux bouteilles, l'une fabriquée en plastique recyclé et l'autre non, la première sera moins chère", a déclaré la secrétaire d'Etat à la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson, dans un entretien au Journal du dimanche (JDD). Cette mesure, que Mme Poirson veut mettre en oeuvre en 2019 avant de la "faire monter en puissance", consistera en un "bonus-malus" sur les produits à base de plastique et pourra aller jusqu'à 10% de leur prix. La secrétaire d'Etat ne précise pas dans quelle proportion le dispositif abaisserait le coût des objets en plastique recyclé et relèverait celui de ceux qui ne le sont pas. Contacté par l'AFP, le ministère français n'était pas joignable dans l'immédiat. Mme Poirson s'est, en revanche, abstenue d'établir un calendrier pour la mise en place généralisée d'une consigne sur le plastique. Piste évoquée par le ministère en début d'année, il consiste à associer un emballage à une caution que le consommateur paye à l'achat du produit et récupère sous forme monétaire ou de bon d'achat lorsqu'il le restitue. Le président français Emmanuel Macron avait promis pendant sa campagne d'arriver à 100% de recyclage des plastiques d'ici 2025 en France, contre 25% environ aujourd'hui, selon l'association 60 Millions de consommateurs. La Commission européenne veut elle aussi réduire drastiquement l'utilisation d'objets à usage unique, du coton-tige au matériel de pêche. Les sacs en plastique à usage unique ont été par exemple interdits cette année au Chili et en Nouvelle-Zélande, comme c'est déjà le cas en France et en Belgique pour ceux qui ne sont pas compostables. Le secteur reste néanmoins florissant: la production mondiale de plastique a progressé de plus de 40% en dix ans, avec l'emballage comme premier débouché.