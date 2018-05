Plongée dans Nausicaá, le plus GRAND aquarium d'Europe: il accueille plus de 22.000 espèces

Après 3 ans de travaux, Nausicaá, centre national de la mer situé à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, est devenu le plus grand bassin de poissons d'Europe.

Son nouveau bassin représente un volume d'eau de 10.000 m3, soit quatre piscines olympiques. Il a fallu six semaines pour le remplir entièrement.

Long de 60 m, large de 30 m et profond de 8 m, il peut contenir entre 22.000 et 25.000 espèces marines différentes dont des requins-marteau, des raies-aigles ou des raies Manta.





Le centre accueille plus de 22.000 poissons

"C’est la possibilité pour que les enfants et pour que les personnes en général puissent prendre conscience de ce qu’il existe dans nos océans, et ainsi pouvoir les protéger", explique Sandra Bessudo, biologiste et ministre de l’Environnement en Colombie.

Les requins et les méduses côtoient les coraux. On compte plus de 10.000 boutures élevées par les équipes de Nausicaá. "Les coraux font partie des espèces les plus menacées, on ne peut pas prélever n’importe comment ces coraux", souligne Ludwig Coulier, responsable du secteur tropical.

Au total, le centre accueille plus de 22.000 poissons, parfois difficiles à transporter. Le grand bassin, fruit d’un travail titanesque, a été conçu avec des vitres géantes importées d’Italie.





Objectif: 1 million de visiteurs par an

"Ce sont des vitrages de très grande qualité. Pour les vitrages, c’est très important car les couleurs des poissons ne seront pas transformées", précise Philippe Vallette, directeur général de Nausicaá.

Chaque année, le centre accueille près de 600.000 visiteurs. Avec ses travaux d’envergure, le plus grand aquarium d'Europe se donne pour objectif d’atteindre le million.