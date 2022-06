Pluies torrentielles au Brésil: le bilan monte à 120 morts

(Belga) Le nombre de morts consécutifs aux glissements de terrain provoqués ces derniers jours par de fortes pluies au Brésil est désormais de 120, a rapporté jeudi la chaîne de télévision Globo. Les services de secours sont toujours à la recherche de personnes disparues autour de Recife, sur la côte atlantique.

"Notre travail continue. Nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir trouvé la dernière victime", a déclaré le chef des opérations de sauvetage, le major Vieira de Melo. Plus de 7.300 personnes se sont retrouvées sans abri à la suite des violentes tempêtes. Elles sont hébergées dans 66 abris d'urgence dans 27 communes. Selon le gouvernement de l'Etat de Pernambuco, plus de 200 millimètres de pluie sont tombés dans la région de Recife en 24 heures. Les glissements de terrain et les inondations ont causé de nombreux décès dans plusieurs Etats du Brésil au cours des derniers mois. Fin février, plus de 200 personnes sont mortes à Petrópolis, dans la région montagneuse autour de Rio de Janeiro. (Belga)