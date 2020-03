Plus de 100 morts au Royaume-Uni

(Belga) Le bilan de la pandémie de nouveau coronavirus a dépassé les 100 morts mercredi au Royaume-Uni avec l'annonce par les services sanitaires de 33 nouveaux décès en une seule journée, marquant une nette accélération dans le pays. Avec 32 décès de plus en Angleterre et un en Écosse, le bilan est désormais de 104 morts au Royaume-Uni, soit une augmentation de près de moitié en une journée.

Face à la propagation de plus en plus rapide du Covid-19, le gouvernement de Boris Johnson, critiqué pour sa réponse jusqu'alors très timorée par rapport à celle des autres pays européens, a demandé lundi aux Britanniques d'éviter tout déplacement ou contact non essentiel, conduisant à un net ralentissement de l'activité. Le Premier ministre, qui doit tenir son point presse quotidien dans l'après-midi, a annoncé que les décisions concernant les fermetures des écoles seraient prises "de manière imminente". Mais sans attendre, les gouvernements locaux gallois et écossais ont annoncé la fermeture des écoles à partir de la fin de la semaine. Au total, 2.626 cas de personnes infectées ont été officiellement recensées au Royaume-Uni. En réalité, il est "raisonnable" de penser que 55.000 personnes sont atteintes, a estimé mardi le conseiller scientifique du gouvernement Patrick Vallance. (Belga)