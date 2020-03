Plus de 11.000 morts recensés dans le monde

(Belga) Le nouveau coronavirus a fait au moins 11.401 morts dans le monde -dont 67 en Belgique- depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à midi.

Plus de 271.660 cas d'infection ont été détectés dans 164 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Depuis le comptage réalisé la veille à 20h, 272 nouveaux décès et 12.725 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. L'Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, compte 4.032 morts pour 47.021 cas. 5.129 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes. La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81.008 cas (32 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 3.255 décès (7 nouveaux), et 71.740 guérisons. Les pays les plus touchés après l'Italie et la Chine sont l'Iran avec 1.556 morts pour 20.610 cas, l'Espagne avec 1.002 morts (19.980 cas), la France avec 450 morts (12.612 cas), et les États-Unis avec 260 morts (19.624 cas). Depuis vendredi 20h, les Emirats Arabes Unis, la Lituanie, Israël et le Paraguay ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. Le Zimbabwe a lui annoncé le diagnostic d'un premier cas. (Belga)