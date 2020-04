Plus de 13.000 tests réalisés au cours des dernières 24 heures

(Belga) Plus de 13.300 tests ont été réalisés au cours des dernières 24 heures pour détecter les personnes positives au coronavirus, a indiqué mercredi matin Emmanuel André, porte-parole interfédéral covid-19.

Parmi ceux-ci, 10.871 ont été menés dans des maisons de repos et de soins et 2.563 dans le cadre du réseau classique. Au total, 2.454 personnes ont été testées positives, dont 1.837 en maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS) (sur 10.871 tests). On déplore également 283 décès rapportés au cours des dernières 24 heures, dont 103 dans les hôpitaux et 179 en maisons de repos. Pour ces derniers, seuls 5% ont été confirmés par un test comme étant dus au coronavirus. (Belga)