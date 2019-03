Plus de 2.000 manifestants rassemblés pour le climat à Liège

(Belga) Les Liégeois se sont donnés rendez-vous à la gare des Guillemins à 11h30 pour manifester en faveur du climat. Ils étaient plus de 2.000, selon une première estimation de la police.

Lancé par Vanessa Lallemand et Sébastien Morant, "Liège pour le climat" regroupe plusieurs citoyens, engagés dans la lutte pour le climat. Ce dimanche, le groupe a organisé une marche citoyenne, faisant écho à la marche organisée au même moment à Bruxelles par le collectif "Rise for climate". Les citoyens et organisations sont arrivés à la gare des Guillemins aux alentours de 11h30. Des discours ont été prononcés par les organisateurs de la marche, un représentant de Students for climate, le CNCD (Centre national de coopération au développement) ou encore le Gracq (Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens). Le cortège s'est finalement élancé à 12h15 en direction de la rue des Guillemins. Il est ensuite passé par le boulevard d'Avroy et le boulevard de la Sauvenière pour arriver Place Saint-lambert. En bout de parcours, les manifestants rejoindront le "Festival Nourrir de Liège", Rue Saint-Léonard, vers 14h. (Belga)