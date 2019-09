Plus de 3 millions de GSM dorment dans des tiroirs, Recupel lance une vaste collecte

(Belga) Plus de 3,2 millions de GSM dorment dans les tiroirs des Belges, "un formidable potentiel de recyclage", selon Recupel qui lance la campagne de collecte #Phuneral, le 22 septembre à Bruxelles.

"On peut parler d'un énorme potentiel de recyclage inexploité, puisque Recupel est capable de réutiliser 99% des matériaux d'un GSM. En investissant dans l'urban mining, ou mine urbaine, nous aurons de moins en moins besoin de recourir à l'exploitation minière traditionnelle: un bon point pour l'homme et l'environnement", souligne mercredi Recupel. Selon l'organisme chargé de la récolte des appareils électriques/électroniques, à peine 8% des GSM sont recyclés. "L'une des principales raisons de cet échec réside dans la valeur sentimentale accordée à l'objet. Un smartphone renferme en effet de nombreux souvenirs et photos", estime Recupel. Afin de sensibiliser le public à la nécessité de recycler les GSM, Recupel organise une campagne de récolte symbolique le 22 septembre prochain dans la chapelle des Brigittines à Bruxelles dès 11h00. (Belga)