Plus de 3 millions de GSM inutilisés dorment dans les tiroirs des Belges

(Belga) Plus de 3,2 millions d'anciens téléphones portables traînent dans les tiroirs des ménages belges. À peine 8% sont recyclés, un pourcentage bien trop faible compte tenu des matières premières réutilisables qui s'y trouvent, indique Recupel dans un communiqué.

L'organisation en charge de la collecte et du traitement des produits électroniques a organisé, dimanche, une opération symbolique afin d'encourager les Belges à rapporter leur appareil ancien ou défectueux. Quelque 80 personnes ont ainsi rendu un dernier hommage à leur cher téléphone avant de le placer dans un cercueil conçu pour l'occasion, dans la chapelle des Brigittines à Bruxelles. Malgré les nombreuses campagnes de Recupel, peu de Belges rapportent leur téléphone pour le recycler. "L'une des principales raisons de cet échec réside dans la valeur sentimentale accordée à l'objet", affirme Recupel. "Il est important à nos yeux de renforcer la prise de conscience générale sur le sujet. Plus nous collecterons d'appareils, plus nous pourrons réutiliser leurs matières premières. Nous aurons ainsi de moins en moins besoin de recourir à l'exploitation minière traditionnelle", explique la porte-parole de Recupel Saar Bentein. "L'urban mining est non seulement une bonne chose pour l'environnement, mais aussi pour la société. Il suffit de songer à des pays comme le Congo, où le cobalt présent dans les batteries de GSM est extrait dans des conditions souvent inhumaines", conclut-elle. (Belga)