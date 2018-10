Plus de 35.000 personnes attendues au 24e Festival International Nature à Namur

(Belga) Le Festival International Nature Namur (FINN) sera de retour dès ce vendredi 12 jusqu'au 21 octobre dans la capitale wallonne. Plus de 35.000 personnes sont attendues pour cette 24e édition, indiquent les organisateurs, qui annoncent une programmation pléthorique.

Septante films nature seront à l'affiche à l'Acinapolis de Jambes, dont 48 produits par des professionnels et seize par des amateurs. La grande nouveauté est une catégorie réservée aux formats ultra-courts, ne durant pas plus d'une minute. "Dans un monde où tout va vite, c'est de plus en plus tendance et c'est un exercice très compliqué", a expliqué Tanguy Dumortier, président du festival. "Six films seront présentés dans cette formule et nous espérons en proposer davantage à l'avenir". La photo sera également en bonne place, avec notamment 22 expositions sur le site de la Citadelle de Namur, du 18 au 21 octobre. Ceux qui le souhaitent pourront même aller à la rencontre de 19 photographes et réalisateurs ou s'initier à la photo. Le FINN, ce sont aussi des balades nature. En parallèle au festival, plus de trente sorties seront organisées partout dans la Wallonie. Sans oublier des soirées de gala, des conférences, des débats, des activités dédiées aux enfants, une exposition sur le thème de l'eau ou encore un colloque du Département de la Nature et des Forêts (DNF). "Nous ne voulons pas nous montrer alarmistes ou moralisateurs", précise M. Dumortier. "Nous voulons émerveiller, interpeller et éduquer ceux qui le souhaitent".