Plus de 38 millions d'appareils électro et lampes collectés en 2017

L'organisme de collecte et de recyclage des déchets Recupel a collecté plus de 38 millions d'appareils électro et lampes l'année dernière, indique-t-il vendredi. Ce chiffre est en hausse de 17,4% par rapport à 2016 et ses quelque 32,5 millions d'unités récoltées.

Recupel a amélioré ses statistiques de récolte d'appareils électriques ou électroniques grâce à une meilleure accessibilité des points de recyclage et à une meilleure sensibilisation des citoyens, analyse l'organisme. La fraction "petit électro et lampes" représente plus de 90% de la collecte. "Nous restons dans le top des pays qui collectent et recyclent de l'électro", se réjouit Peter Sabbe, CEO de Recupel. "L'essentiel est que ces appareils soient transformés en de nouvelles matières premières et que la Belgique devienne une mine urbaine efficace et mondialement reconnue." Le pays a d'ailleurs réutilisé plus de 4 millions d'appareils en 2017. Le nombre de tonnes collectées en 2017 a toutefois légèrement diminué par rapport à l'année précédente, notamment parce que les appareils électro deviennent de plus en plus compacts et légers, ajoute Recupel. Les écrans plats ont par exemple remplacé les télévisions à tube cathodiques. Environ 111.000 tonnes de vieil électro domestique ont été collectées par les consommateurs et les entreprises belges en 2017, contre 115.000 tonnes en 2016. Cela représente 9,8 kg par habitant.