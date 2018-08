Plus de 400 pompiers luttent contre un feu de forêt en Algarve

(Belga) Plus de 400 pompiers aidés de neuf avions et hélicoptères luttaient vendredi contre un incendie dans la zone touristique de Monchique, au sud du Portugal, et ont évacué de façon préventive quelques habitants, a-t-on appris auprès des services de secours.

Sur place, les pompiers étaient également soutenus par 121 véhicules pour éteindre cet incendie qui faisait rage dans une zone de garrigue, selon le bilan publié sur le site de l'Autorité nationale de la protection civile. Les habitants d'un petit village "ont été déplacés par précaution et de manière préventive" afin "d'éviter la panique" mais ils n'ont jamais été menacés, a indiqué le commandement des opérations de secours de Faro aux médias locaux. Cet incendie progressait sur deux fronts dans une zone difficile d'accès, attisé par le vent, a-t-il précisé ajoutant toutefois que le travail des pompiers "se déroulait favorablement". L'incendie s'est produit dans les environs de Monchique, une chaîne de montagnes qui constitue le point culminant de la région touristique de l'Algarve, au sud du pays. En milieu d'après-midi, différents feux de forêt, certains sur le point d'être maîtrisés, mobilisaient au Portugal plus d'un millier d'hommes et une quinzaine de moyens aériens, selon les services de la protection civile. Le Portugal est en état d'alerte maximale depuis mercredi. Les services de la protection ont déployé un dispositif important à l'approche d'une vague de chaleur qui balaie le pays jusqu'à dimanche, pour éviter la répétition des incendies ravageurs qui ont fait au moins 114 morts l'an dernier. Le Portugal a enregistré jeudi plusieurs records de température, dont la plus élevée a été de 45,7 degrés à Mora, dans le sud du pays, selon un dernier bilan de l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA). (Belga)