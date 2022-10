Plus de 45.000 jeunes mobilisés pour le climat ce vendredi à travers le pays

(Belga) Plus de 45.000 jeunes, dans plus de 400 écoles et associations de jeunesse du pays, se sont mobilisés vendredi en faveur du climat, à deux jours de la manifestation prévue dimanche dans les rues de la capitale pour réclamer des mesures fortes contre le dérèglement climatique, indique dans un communiqué le CNCD-11.11.11, membre de la Coalition Climat.

Flashmob, fresques humaines, chants, détournement de pubs? La mobilisation a pris diverses formes d'un endroit à l'autre. Les classes et établissements participants avaient reçu en amont un quizz pour d'abord tester les connaissances des élèves ainsi que des ressources pédagogiques pour travailler la thématique. "La participation dépasse nos attentes", s'est réjoui Koen Stuyck, le porte-parole de la Coalition Climat, qui rassemble près d'une centaine d'organisations environnementales, de syndicats et de mouvements citoyens. "Cela signifie que de nombreuses écoles avaient déjà prévu d'aborder le sujet", a-t-il ajouté. Les jeunes ont été invités à publier des photos et vidéos leurs actions sur les réseaux sociaux, accompagnées du hashtag #standupforclimate. Cette action dans les écoles et associations de jeunesse intervient à deux jours d'une manifestation organisée par la Coalition Climat dimanche à Bruxelles pour réclamer des mesures politiques fortes, qui soient à la hauteur des défis sociaux, économiques et environnementaux du dérèglement climatique. Plusieurs milliers de manifestants sont attendus dans les rues de la capitale. (Belga)