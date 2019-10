Plus de 50 éléphants victimes de la sécheresse en un mois au Zimbabwe

(Belga) Au moins 55 éléphants sont morts de faim ou de soif depuis un mois dans la principale réserve du Zimbabwe, victimes de la grave sécheresse qui affecte le pays et de la surpopulation de pachydermes, ont annoncé lundi les autorités locales.

"Le parc de Hwange a été conçu pour accueillir 15.000 éléphants mais ils y sont plus de 50.000 en ce moment. Ils n'y ont pas assez de nourriture et d'eau à cause de la sécheresse", a expliqué un porte-parole de l'agence de protection de la faune sauvage, Tinashe Farawo. "La plus grave menace qui pèse sur nos éléphants est la disparition de leur environnement", a-t-il ajouté, "la situation est terrible, nous avons désespérément besoin de pluie". Comme le reste de l'Afrique australe, le Zimbabwe est soumis depuis plusieurs saisons à des épisodes récurrents de sécheresse aggravés par le réchauffement climatique, qui pèsent sur la sécurité alimentaire de la population et de la faune. Particulièrement sévère cette année, l'épisode actuel est encore aggravé par la crise économique qui affecte le pays. L'ONU a récemment estimé à 7,7 millions le nombre de personnes qui seront menacées par la famine d'ici à janvier au Zimbabwe, soit près de la moitié de sa population. Poussés par la faim, de nombreux éléphants ont quitté leurs réserves et empiètent désormais sur de nombreux villages, où ils provoquent des dégâts et mettent en danger la population. Au moins 200 personnes ont été tuées ces dernières années par des pachydermes, selon les autorités. Avec d'autres pays d'Afrique australe, le Zimbabwe milite pour un allègement de l'interdiction du commerce de l'ivoire qui, selon lui, faciliterait la gestion de leurs populations d'éléphants. Les ONG de défense de la faune s'y opposent catégoriquement. Ces dix dernières années, la population africaine de pachydermes s'est réduite de 110.000 têtes pour tomber à 415.000 spécimens, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), essentiellement à cause du braconnage et de la vente illégale d'ivoire.