Plus de 600 entreprises de construction bruxelloises ont glissé vers le circulaire

(Belga) Une centaine de personnes ont assisté à l'événement organisé mardi soir, au bar à vin ixellois Mouchart, pour fêter la première année du programme Build Circular.Brussels, en présence du ministre bruxellois de l'Environnement, de la Transition climatique et de l'Energie Alain Maron (Écolo).

Ce sont 623 entreprises de construction bruxelloises qui se sont engagées dans la transition circulaire depuis le lancement du programme à l'automne 2020. L'équipe en place continuera à soutenir gratuitement, jusqu'en décembre au moins, les entreprises de construction actives en Région bruxelloise qui souhaitent s'inscrire dans cette démarche durable. La CCBC (Confédération Construction Bruxelles-Capitale) et ConstruCity.brussels travaillent conjointement avec le CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction) pour offrir aux entreprises un trajet personnalisé adapté à leurs besoins, qui comprend des formations encadrées par des experts. "La rénovation durable est au cœur du projet Renolution", a souligné Alain Maron. "Son enjeu est d'accélérer ensemble la rénovation du bâti, pour le climat, pour les factures d'énergie et pour l'emploi bruxellois". Les entreprises les plus engagées dans la démarche de Build Circular.Brussels sont reprises sur une liste destinée à être diffusée largement auprès des maîtres d'ouvrage publics et privés qui souhaitent se lancer dans des travaux de rénovation. Celle-ci comprend aujourd'hui une soixantaine d'entrepreneurs, invités ce mardi soir à recevoir leurs diplômes des mains du ministre. "Le secteur de la construction s'engage aux côtés du gouvernement bruxellois pour garder l'avantage compétitif, reconnu mondialement, que les entreprises bruxelloises ont acquis ces dernières années en matière de performance énergétique des bâtiments", a expliqué Laurent Schiltz, secrétaire général CCBC. "On voudrait maintenant développer nos acquis, plus seulement au niveau des PEB (Performances Énergétiques des Bâtiments), mais aussi au niveau des constructions circulaires. L'Urban mining - le réemploi des matériaux - va d'ailleurs devenir crucial dans un contexte où les prix des matériaux explosent." (Belga)