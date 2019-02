Plus de 700 Belges ont déjà fait un don de cellules souches

(Belga) Le registre belge des donneurs de moelle osseuse, une base de données qui regroupe les candidats donneurs de cellules souches, existe depuis 30 ans. Au total, 766 Belges ont fait un don depuis la création du registre.

Le registre belge des donneurs de moelle osseuse est né d'une initiative solidaire lancée en 1988 par le service-club "La Table Ronde" à Jodoigne, afin d'aider une personne atteinte de leucémie, et s'est ensuite transformé en base de données professionnelle. Il compte aujourd'hui 82.350 candidats donneurs et 21.717 échantillons de sang de cordon. Ces 30 dernières années, 3.363 patients belges ont reçu de l'aide grâce à ce registre et à la base de données internationale. Le registre contient les types de tissu de personnes disposées à faire don de cellules souches aux patients atteints entre autres de leucémie, drépanocytose et d'autres maladies sanguines. Lorsqu'une demande lui parvient, le registre se met en quête de donneurs dont les types de tissu sont identiques. Ses responsables sont par ailleurs toujours à la recherche de davantage de donneurs d'origine nord-africaine, centrafricaine, turque ou mixte, sous-représentés dans la base de données. Les 766 donneurs des 30 dernières années ont été invités à dîner par la Croix-Rouge flamande vendredi soir, en présence de la ministre de la Santé Maggie De Block. (Belga)