Plus de 800 volontaires prêts à apporter leur aide aux services d'hébergement en Wallonie

(Belga) L'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) recensait 834 inscrits sur sa plate-forme solidaire wallonne pour soutenir les services d'hébergement samedi à 16h30, indique-t-elle dans un communiqué. Cela représente une augmentation de plus de 300 volontaires en 48 heures.

Des médecins, kinés, infirmiers, psychologues, éducateurs, personnels de cuisine et techniciens de surface ont notamment fait part de leur disponibilité pour venir en aide aux services d'hébergements comme les maisons de repos, ainsi que les institutions pour personnes handicapées ou fragilisées, se réjouit l'Aviq. La plate-forme (solidaire.aviq.be) met en contact les personnes offrant leurs services et les établissements d'hébergement qui manquent de personnel en raison de l'épidémie de Covid-19. Concrètement, les personnes disponibles encodent leurs coordonnées, leurs disponibilités et les structures dans lesquelles elles souhaitent travailler (aînés, personnes en situation de handicap ou personnes fragilisées). Les établissements d'hébergement ont eux accès directement à la liste des personnes inscrites et ils peuvent ainsi prendre contact avec elles en fonction de leurs besoins. (Belga)