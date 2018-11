Plus de deux nouveaux cas du VIH détectés chaque jour

(Belga) En 2017, 890 personnes ont appris qu'elles étaient porteuses du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), soit 2,4 nouveaux diagnostics par jour en moyenne, indique mardi Sciensano dans son rapport annuel. Le nombre d'infections diagnostiquées diminue de 2% par rapport à 2016 et de 27,5% en comparaison avec 2012.

Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et les personnes provenant d'Afrique subsaharienne, deux populations dites "à risque", représentaient la plupart des nouvelles infections en 2017. Une diminution du nombre de nouveaux cas est constatée dans les deux catégories. Le mode de contamination probable est connu pour 71% des nouveaux diagnostics de 2017. Les HSH représentaient 49% des nouvelles infections et la transmission par contact hétérosexuel 48%. Dans ce dernier cas, les personnes provenaient surtout d'Afrique subsaharienne (49%). Seul 1% des diagnostics en 2017 concernait une transmission par utilisation de drogues par voie intraveineuse. Par ailleurs, moins de tests de dépistage ont été effectués en 2017 (-2%). La proportion de nouveaux diagnostics confirmés était de 1,25 par 1.000 tests réalisés. En outre, 36% des infections ont été diagnostiquées tardivement. Le nombre de personnes suivies médicalement pour une infection au VIH augmente régulièrement, de 687 patients supplémentaires en moyenne chaque année. En 2017, ce suivi concernait 16.070 personnes. Parmi celles traitées dans les centres de référence sida, 99% recevaient un traitement antirétroviral avec un taux de succès virologique élevé, pointe Sciensano. Ainsi, 97% de ces patients avaient une charge virale (quantité de virus dans le sang) contrôlée. Un virus indétectable est aussi intransmissible, rappelle la Plateforme Prévention sida dans un communiqué. "Une personne qui connaît son statut sérologique et qui se soigne ne peut donc plus transmettre le VIH." En 2017, 18.908 personnes vivaient avec le virus, soit 1,7 personne infectée pour 1.000 habitants. Parmi elles, 2.059 n'ont pas encore été diagnostiquées, estime Sciensano. Ce sont ces dernières qui, majoritairement, infectent d'autres personnes sans le savoir, souligne la Plateforme. Le VIH est une infection sexuellement transmissible, responsable du sida (syndrome d'immuno-déficience acquise). A ce stade, le virus affaiblit le système immunitaire et le rend vulnérable à de multiples infections opportunistes. En 2017, 56 diagnostics de sida ont été répertoriés, ce qui porte le total entre 1981 et 2017 à 5.084. Depuis le début de l'épidémie et jusqu'au 31 décembre 2017, 30.778 personnes ont été diagnostiquées séropositives pour le VIH. (Belga)