Plus de la moitié des Belges veulent une loi climat, d'après un sondage

(Belga) Plus de la moitié des Belges (53%) estiment que notre pays doit se doter d'une loi climat contraignante, d'après un sondage effectué pour le compte de la coalition "Sign For My Future", publié mardi, alors que les débats parlementaires sur la proposition de loi spéciale climat se poursuivent à la Chambre.

Selon l'enquête, menée auprès de quelque 2.000 personnes du 8 au 13 mars, 51% des Flamands, 52% des Wallons et 63% des Bruxellois interrogés pensent que la Belgique devrait approuver une loi climat qui soit contraignante. Pour 10% seulement, la question climatique n'est pas un problème urgent à résoudre maintenant. Une vaste majorité (73%) indique également vouloir connaître le coût des solutions climatiques et 64% des répondants souhaitent un plan d'investissement à grande échelle permettant aux citoyens et aux entreprises de mettre en œuvre des solutions efficaces. Pour 45% des sondés, la question climatique pèsera certainement sur leur comportement électoral. Six Belges sur dix déclarent vouloir voter pour un parti qui voit dans les mesures climatiques des opportunités pour garantir la prospérité et le bien-être dans le futur, souligne Sign For my Future. Enfin, 60% des personnes interrogées pensent qu'il n'est pas trop tard, mais estiment qu'il faut agir, car les problèmes liés au réchauffement climatique ne se résoudront pas tout seuls (76%). La publication du sondage, réalisé par les bureaux d'étude Burat et Dynata en collaboration avec le professeur Gino Verleye de l'université de Gand, intervient alors que les débats parlementaires sur la proposition de loi spéciale climat, co-signée par les écologistes, les socialistes, le MR, DéFI et le cdH, se poursuivent à la Chambre, mais divisent opposition et partis de l'ex-Suédoise sur le sort qu'il lui sera réservé. En février, la coalition "Sign For my future", qui rassemble des centaines de chefs d'entreprise et d'associations de la société civile, a lancé une pétition en ligne, appelant les citoyens à signer pour une politique climatique forte. A ce jour, plus de 195.000 personnes l'ont signée. (Belga)