Plusieurs centaines d'oiseaux mazoutés dans le port de Rotterdam

Au moins 800 oiseaux ont été mazoutés après la fuite survenue samedi à bord d'un tanker dans le port de Rotterdam, a indiqué un porte-parole des équipes de sauvetage néerlandaises.



Les sauveteurs s'attendent à ce que de nombreux animaux ne survivent pas



Dix à quinze ambulances animalières et plusieurs bateaux des pompiers ont été affrétés afin de secourir les animaux sur une distance de dix kilomètres environ. Une petite partie des oiseaux ont entre-temps été emmenés afin d'être nettoyés et si possible sauvés même si les sauveteurs s'attendent à ce que de nombreux animaux ne survivent pas.





Aucun phoque affecté



Parmi les oiseaux mazoutés figurent notamment des cygnes, des oies ainsi que des canards. Aucun phoque qui nage également dans les parages ne semble avoir été affecté par la pollution pour l'instant. Les autorités néerlandaises ont indiqué par ailleurs que les opérations de nettoyage qui ont commencé samedi soir et se poursuivaient dimanche prendraient plusieurs jours voire semaines. Celles-ci seront menées par une entreprises spécialisée.