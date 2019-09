Plusieurs centaines de manifestants bloquent l'entrée du salon automobile de Francfort

(Belga) Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué dimanche l'entrée principale du Salon international de l'automobile de Francfort (IAA). Vêtus de costumes blancs, ils ont brandi des pancartes avec des slogans tels que "réduisez le pouvoir des constructeurs de voitures".

Le but de l'action est de perturber le salon automobile avec des "blocus pacifiques", selon les organisateurs de la manifestation. "Nous prenons clairement position contre le système de transport destructeur, pour lequel le plus grand salon automobile du monde existe toujours." Les activistes s'étaient déjà réunis samedi à Francfort, au premier jour de l'IAA, afin de manifester en faveur de davantage de mobilité verte. Ils étaient 25.000, selon leur propre décompte, alors que la police a comptabilisé 15.000 personnes. Les constructeurs automobiles ont dévoilé de nouveaux modèles lors du salon automobile, qui a été inauguré jeudi par la chancelière allemande Angela Merkel. Lors de sa visite, elle avait félicité l'industrie automobile pour l'intensification de ses efforts dans le développement de technologies climatiquement neutres. Mais les activistes environnementalistes critiquent ces entreprises pour avoir entrepris trop tard leurs efforts vers une mobilité électrique et pour s'être dérobées à leurs responsabilités en matière de pollution atmosphérique, notamment lors du scandale des moteurs diesel truqués.