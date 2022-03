Pollution aux particules fines: la phase d'alerte sera levée dimanche

(Belga) Des concentrations élevées de particules fines sont mesurées samedi dans les réseaux de surveillance des trois régions en Belgique, indique la Cellule interrégionale de l'Environnement (Celine). La qualité de l'air s'améliorera toutefois progressivement au cours de la journée et la phase d'alerte active depuis vendredi sera désactivée dimanche à 6h.

Ce samedi, la phase d'alerte et les mesures d'accompagnement restent donc en vigueur. La vitesse est limitée à 90 km/h sur certains axes routiers et autoroutiers en Flandre et en Wallonie, notamment sur la dorsale wallonne (E42), les accès vers les centres urbains de l'E42 et le ring de Charleroi (R3). A Bruxelles, les mesures prévoient 50 km/h sur les tronçons habituellement limités à 70 ou 90 km/h, et 90 km/h sur les routes de la Région limitées à 120 km/h. Les transports en commun bruxellois (Stib) ainsi que le ticket journée Vilo! sont par ailleurs gratuits les jours d'alerte au smog. Les conditions météorologiques deviendront plus favorables à la qualité de l'air dimanche et contribueront à faire baisser les concentrations de particules fines. Celine ne prévoit pas de dépassement des seuils d'alerte appliqués par les trois régions mais la phase d'information sera active en Flandre ainsi qu'en Wallonie. Les conditions de dispersion dans l'atmosphère seront toutefois plus défavorables après le week-end et les concentrations de poussières fines pourraient à nouveau augmenter, prévient la cellule interrégionale. Le seuil d'information de 50 mg/m3 de PM10 est dépassé en Flandre depuis lundi, et depuis jeudi en Wallonie ainsi qu'à Bruxelles. Le seuil d'alerte a par ailleurs été dépassé dans la nuit de jeudi à vendredi en Flandre. (Belga)