Pologne: démission d'un vice-Premier ministre opposé à la présidentielle en mai

(Belga) Un vice-Premier ministre polonais, Jaroslaw Gowin, a annoncé lundi sa démission, ayant échoué à faire ajourner le scrutin présidentiel prévu le 10 mai, alors que le nombre de victimes du coronavirus ne cesse de croître en Pologne.

M. Gowin qui préside une petite formation de droite, a précisé que s'il quittait personnellement le gouvernement, son parti pour sa part n'allait pas sortir de la coalition gouvernementale dirigée par les conservateurs nationalistes de Droit et Justice (PiS) - qui a besoin de ses 18 députés pour garder la majorité. Il a proposé que son poste soit confié à la ministre du Développement Jadwiga Emilewicz, numéro deux de son parti. Au cours des derniers jours, M. Gowin a répété qu'il n'allait pas accepter que l'élection présidentielle soit maintenue le 10 mai, invoquant les risques pour la vie et la santé des électeurs. Cette position est partagée par l'ensemble de l'opposition et deux Polonais sur trois, selon un sondage. Mais le chef du PiS Jaroslaw Kaczynski a décidé de maintenir cette date, proposant une modification du code électoral permettant à tous les Polonais de voter par correspondance. Selon les analystes, le PiS craint que son candidat, le chef de l'Etat actuel Andrzej Duda, puisse ne pas être réélu si le scrutin devait se tenir plus tard, lorsque les conséquences de la pandémie affecteront l'économie nationale. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a reconnu lundi matin que la Pologne s'attendait à un pic des contaminations en mai ou en juin. Lundi matin, le bilan du coronavirus s'élevait en Pologne à 4201 personnes contaminées, dont 98 décès. (Belga)