Potentielle présence d'algues bleues dans le canal à Bruxelles

(Belga) Des analyses sont actuellement en cours pour confirmer la potentielle présence d'algues bleues dans le canal et évaluer leur taux de concentration, annonce jeudi le Port de Bruxelles sur son site internet. Les résultats seront connus fin de la semaine prochaine.

"Par mesure de précaution, le Port de Bruxelles recommande à la population, et plus particulièrement aux pêcheurs et aux pratiquants de la voile, de l'aviron et des sports nautiques en général, d'éviter les zones touchées d'un film vert bleuté à la surface de l'eau", précise le port. Ce dernier rappelle que la baignade est interdite dans le canal et qu'en cas d'immersion accidentelle, il est important de bien se laver. Il est par ailleurs conseillé d'éviter tout contact avec la peau, d'inhaler ou d'ingérer l'eau du canal. Concernant les animaux de compagnie, il est recommandé de ne pas les laisser s'abreuver et se baigner au voisinage des zones concernées. La consommation de poissons est en outre vivement déconseillée. (Belga)