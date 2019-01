Pourquoi les étourneaux réalisent-ils ce magnifique spectacle aérien ?

Leur déplacement est souvent spectaculaire: le vol d'étourneaux ne passe pas inaperçu. Ils se déplacent généralement en bande et suivent des trajectoires bien précises destinées à éviter tout danger.

Un véritable ballet aérien. Les étourneaux virevoltent par milliers dans le ciel d’Israël. Des mouvements gracieux agréables à regarder, mais ne vous y trompez pas : cette chorégraphie a une fonction bien précise.

"Quand ils volent en nuées comme ça, c’est principalement pour diminuer les chances qu’un prédateur les capture. C’est un moyen d’éviter la prédation. C’est la confusion. Prédateurs perdus dans une nuée, ratent leur capture", explique un expert, René-Marie Lafontaine.

La solidarité entre les oiseaux s’organise par groupes de huit. Et dans la masse, tous cherchent à éviter de rester au bord sans la protection d’un de leurs semblables. Une entraide surprenante, mais plutôt commune chez les animaux.

"Ils sont loin d’être les seuls. On connait bien ça chez les poissons qui vivent en grands bancs. Et là trois ou quatre individus doivent se coordonner entre eux pour avoir ce phénomène".

Des images venues d’Israël, mais de tels spectacles se produisent aussi parfois en Belgique… de plus en plus rarement. Chez nous, comme dans toute l’Europe, ces populations diminuent sans cesse. A Bruxelles, huit étourneaux sur dix ont disparu.

La raison ? "On intensifie l’agriculture. Il y a de plus en plus de pesticides et de moins en moins de choses qui restent sur les champs en dehors de la plante. Les étourneaux se nourrissaient du reste, pas de la plante cultivée essentiellement".

L’espèce souffre aussi d’un manque d’abris. Elle trouve de moins en moins d’espaces naturels pour passer la nuit.