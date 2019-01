Premier League - Dominic Solanke, à peine arrivé à Bournemouth pour 21,2 millions, sérieusement blessé

(Belga) Bournemouth, 12e de la Premier League anglaise de football, qui avait cassé sa tirelire et déboursé 21,2 millions pour s'assurer les services de l'attaquant de Liverpool Dominic Solanke, va en être privé jusqu'au mois prochain. Il souffre en effet d'une blessure aux ischio-jambiers.

Solanke, 21 ans, formé à Chelsea, qui avait inscrit sept buts en 26 matches dans le championnat des Pays-Bas lors d'un prêt à Vitesse Arnhem en 2015, ne jouait pas, ou plus, chez les Reds de Jürgen Klopp. Crystal Palace aurait bien voulu le louer, mais a reculé en apprenant qu'il n'était pas en état de jouer. "Nous savions qu'il était blessé après lui avoir fait passer la visite médicale", a de son côté avoué le manager de Bournemouth Eddie Howe. "Et qu'il ne serait pas disponible avant février..." S'il n'a pas joué le moindre match avec l'équipe première de Liverpool cette saison, Solanke en avait disputé 27 la saison passée, pour un but et une passe décisive. Il compte même une sélection en équipe nationale, contre le Brésil (0-0) en match amical, le 14 novembre 2017 à Wembley. A noter qu'un autre joueur de Liverpool, l'arrière-droit Nathaniel Clyne, 27 ans, a lui été prêté jusqu'à la fin de la saison à Bournemouth. (Belga)