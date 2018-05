Premier League - Sir Alex Ferguson, l'entraîneur légendaire de Manchester United, opéré du cerveau

(Belga) L'entraîneur légendaire de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a été "opéré du cerveau à la suite d'une hémorragie cérébrale", a-t-on appris samedi soir auprès de son ancien club.

"Tout s'est très bien passé" mais Ferguson, 76 ans, "a besoin de passer un moment en soins intensifs pour optimiser son rétablissement", indique Manchester United dans un communiqué, tout en demandant de respecter "l'intimité de sa famille". Le fils de Sir Alex, Darren, actuellement en charge du club de Doncaster (D3 anglaise), avait raté samedi le match contre Wigan "pour raisons familiales", selon un communiqué du club. Ferguson, natif de Glasgow, s'était fait remarquer avec le club écossais d'Aberdeen, vainqueur de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe en 1983. Il a pris sa retraite sportive à la fin du printemps 2013 et reste l'entraîneur le plus titré du football britannique, de très loin. En plus de 26 saisons aux commandes des Red Devils, "Fergie", au caractère bien trempé, a permis à ManU de remporter entre autres 13 titres de champion d'Angleterre et deux Ligues des Champions. En 1999, il a notamment réalisé un incroyable triplé C1-Premier League-Coupe d'Angleterre. Il était de retour la semaine dernière à Old Trafford pour offrir symboliquement un vase à Arsène Wenger, le manager français d'Arsenal, qui a longtemps été son grand rival et va prendre sa retraite en fin de saison. En 2003, Sir Alex, grand amateur de vin français et de courses de chevaux, avait fait un séjour à l'hôpital en raison d'un problème cardiaque.