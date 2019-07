Près de 1.500 personnes ont fait un "Big jump" pour des cours d'eau plus propres

(Belga) La 14e édition du "Big Jump", organisée dimanche à 19 endroits en Belgique, a attiré près de 1.500 participants et plus de 3.000 spectateurs, a annoncé l'association coordinatrice GoodPlanet Belgium. L'événement consiste en un saut dans un plan d'eau afin de sensibiliser le grand public à la propreté de nos lacs, canaux et rivières.

Cette année, six sites en Wallonie et 13 en Flandre ont été le théâtre d'un "grand saut". En Wallonie, le "Big jump" était organisé dans la Biesme à Aiseau, dans le lac de Genval, dans la Meuse à Huy, dans la Lesse à Lessive, dans le lac de Conchibois à Saint-Léger et dans l'ancien canal Charleroi-Bruxelles à Seneffe. Mais l'évènement était aussi organisé dans 150 endroits d'une vingtaine de pays européens. "Aujourd'hui, des milliers de citoyens ont donné un signal fort. Ils veulent récupérer leurs rivières. Des rivières propres, aux rives verdoyantes et pleines de vie, même en ville", a souligné le directeur de GoodPlanet Belgium, Jo Van Cauwenberge, cité dans un communiqué. Les participants et organisateurs du "Big Jump" demandent aux responsables politiques d'intensifier leurs efforts pour restaurer la qualité des cours d'eau. Selon GoodPlanet, plusieurs initiatives peuvent déjà être prises pour traiter l'eau avec précaution, comme le fait d'éviter le plastique à usage unique, l'utilisation de détergents écologiques ou le fait de ne pas utiliser de pesticides chimiques. L'année dernière, plus de 1.600 personnes avaient effectué le grand plongeon dans 17 lieux différents en Belgique. (Belga)