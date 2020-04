Près de 150.000 euros déjà débloqués dans le cadre du plan d'urgence SDF à Liège

(Belga) La Ville de Liège a dépensé jusqu'à présent 150.000 euros dans le cadre du plan d'urgence SDF. Depuis le début de la crise sanitaire, engendrée par la pandémie de Covid-19, la ville tente, avec une multitude d'acteurs issus du milieu associatif, de trouver des solutions pour assurer une continuité dans l'aide proposée à la communauté des sans-abris. Un campement a été rapidement mis en place au parc Astrid, du matériel a dû être acheté et du personnel réquisitionné, pour que tout fonctionne pour le mieux.

La situation étant en constante évolution, les équipes sont continuellement à la recherche de solutions pour améliorer la situation. Depuis le 26 mars, deux douches, qui peuvent accueillir jusqu'à 44 personnes par jour ont été installées au parc Astrid. "Dès ce mardi 7 avril, ce dispositif sera complété par l'ouverture au centre-ville de Liège, des douches de l'ASBL Abri de nuit, située rue Sur-la-Fontaine n°106. La gestion opérationnelle sera assurée par le personnel de l'Abri de nuit et des agents CPAS", a indiqué la ville lundi par voie de communiqué. Pour améliorer le confort de la population SDF, il leur est également possible de recharger leur téléphone portable grâce à des batteries rechargeables. En partie données par Proximus, un protocole rigoureux a dû être établi par la ville concernant la distribution de ces batteries, ainsi que leur désinfection. Depuis le début de la crise et l'établissement du campement au parc Astrid, les autorités tentent de minimiser les risques de propagation du virus. La ville, qui doit tout de même essuyer quelques critiques, rétorque "dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'option retenue par le Collectif Astrid2020 est d'offrir un abri au public fragilisé sous forme de tente individuelle, ainsi que de leur assurer une aide alimentaire, une assistance médicale et un accès à des douches selon un protocole de nettoyage très strict. Cette solution est encouragée et a été validée par des médecins référents en matière de pandémie et par des experts virologues". Depuis le début de la mise en place de ce plan d'urgence, plusieurs associations et collectifs citoyens ont joint leurs efforts à celui du collectif Astrid2020 pour venir en aide à ce public défavorisé. Rapidement, la distribution de trois repas par jour au parc Astrid, mais aussi une distribution de nourriture en divers points de la ville où se trouvent les SDF, a été mise en place. Des permanences médicales ont été assurées et des sacs de couchage, des couvertures et des vêtements sont distribués. Notons que Liège possède une population de sans-abris importante représentant près de 175 individus. Ce chiffre a été établi lors d'un dénombrement qui a été réalisé le 12 novembre dernier. Les personnes à l'hôpital, en abri, en cellule à Natalis, dans les squats connus et en campement (Chartreuse, Coteaux, ...) plus celles dénombrées physiquement sur l'hyper centre et dormant dans des porches, des abris bus, à la gare, dans les parcs avaient alors été comptabilisées. (Belga)