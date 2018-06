Près de 150 infractions à l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs en 2017

(Belga) Le service de contrôle Tabac et Alcool du SPF Santé publique a constaté l'an dernier 142 infractions à l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs d'âge, lors de 1.647 contrôles dans des établissements horeca, ressort-il d'une réponse de la ministre de la Santé Maggie De Block à une question parlementaire de Caroline Cassart-Mailleux (MR).

La plupart des infractions ont été relevées en Flandre (70), devant la Wallonie (65) et la Région bruxelloise (7). Dans 17 établissements qui avaient déjà reçu un avertissement ou un PV entre 2011 et 2016, des infractions ont à nouveau été constatées en 2017. Le service juridique du SPF Santé publique a infligé l'an dernier au total 504 amendes administratives pour la vente d'alcool dans tous les points de vente confondus (horeca, nightshops, supermarchés, festivals...), pour un montant de 245.243 euros. Environ 10% des dossiers ont été transmis au parquet. C'est le cas notamment lorsqu'une amende reste impayée et lors d'infractions sérieuses ou répétées. (Belga)