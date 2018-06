Près de 84.000 tonnes de pneus usés collectées en Belgique en 2017

(Belga) Le nombre de pneus usés collectés a poursuivi sa progression l'année dernière avec 83.703 tonnes, contre 82.867 tonnes en 2016, écrivent jeudi les journaux Sudpresse sur la base des statistiques de l'organisme Recytyre.

Dans le détail, 47.321 tonnes de pneus usagés de voitures ont été récupérées, dont 18.974 tonnes en Wallonie et 2.169 tonnes à Bruxelles. Le reste du total concerne les vieux pneumatiques de poids lourds, des engins de génie civil, des tracteurs et des véhicules industriels. "Nous avons récupéré 109,9% de ce que le marché belge du pneu produit", ajoute Chris Lorquet, directeur de Recytyre, l'organisme chargé de la gestion des pneus usés. Cet écart s'explique par un stock historique ainsi que les achats transfrontaliers ou via les sites en ligne. Quelque 96% des pneus récoltés ont été valorisés, notamment en servant de combustible dans les cimenteries, ajoute l'organisme. Les granulats de pneus sont aussi utilisés pour fabriquer des dalles amortissantes dans les plaines de jeux, du mobilier urbain et sont employés dans le ballast des rails du tram. (Belga)