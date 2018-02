Près de 90.000 personnes s'engagent pour la deuxième édition de "Tournée Minérale"

(Belga) Pas moins de 89.567 personnes se sont engagées en ligne à passer le mois de février sans boire une goutte d'alcool dans le cadre de la deuxième édition de "Tournée Minérale". Lancée ce jeudi, la campagne vise à attirer l'attention sur la problématique de la consommation d'alcool et à soutenir la recherche contre le cancer. Organisée par la Fondation contre le Cancer, la première déclinaison belge de l'opération avait séduit 122.460 personnes et permis de récolter quelque 170.000 euros en 2017. A l'heure actuelle, le compteur dépasse les 30.000 euros, soit un dixième du montant visé par les organisateurs.

Les effets bénéfiques de "Tournée Minérale" sont confirmés par une enquête menée par l'Université de Gand (UGent). Un changement durable dans les habitudes de consommation des participants à la première édition, même six mois après la fin du défi, a été constaté, selon l'étude. Les résultats ont ainsi montré que la consommation des participants est passée d'environ dix verres par semaine avant l'action, à huit verres par semaine six mois plus tard. Par ailleurs, beaucoup ont déclaré qu'il leur était désormais plus facile de refuser un verre d'alcool. Toujours d'après l'enquête, huit participants sur dix ont déclaré n'avoir pas bu une goutte d'alcool pendant la campagne. Les participants étaient 41% à déclarer se sentir mieux dans leur peau après ce mois sans alcool. Et pas moins de neuf participants sur dix ont affirmé avoir ressenti au moins un avantage (meilleur sommeil, plus d'énergie, perte de poids...). "Participer à Tournée Minérale permet de réfléchir et d'adapter sa consommation. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, et peuvent reprendre le dessus avec le temps. Participer (à nouveau) à Tournée Minérale, c'est donner l'occasion à l'organisme de faire une pause et de prendre (ou de renforcer) de bonnes habitudes", estiment les organisateurs. (Belga)